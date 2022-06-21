Kaçkarlarda başına kaya parçası düşen dağcı Melike, hastaneye ulaştırıldı



Arzu ERBAŞ/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)-RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağları'nda grupla yürüyüş yaptığı sırada düşen kaya parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralanan dağcı Melike Görgülü (21), ekipler tarafından alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Çamlıhemşin ilçesinde sabah saatlerinde Avusor Yaylası güzergahından Kaçkar Dağları'na tırmanış yapan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dağcılık Kulübü üyesi 9 dağcıdan Melike Görgülü, başına kaya parçası düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının Avusor Yaylası'na inerek yardım istediği yaralı dağcı için ekipler harekete geçti. Bölgenin sisli olması dolayısıyla askeri helikopterin müdahale edemediği olay için AFAD, JAK, 112 Acil ve UMKE personelinden 11 kişilik kurtarma ekibi oluşturuldu. Ekipler, 1 saatlik yürüyüşün ardından yaralı dağcı Görgülü'ye ulaşarak ilk müdahaleyi yaptı. Önce Avusor Yaylası'na indirilen Görgülü ardından ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Arzu ERBAŞ

2022-06-21 17:17:25



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