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ERASMUS projesiyle Rize'ye gelen yabancı öğrenciler Karadeniz'i keşfediyor

İHA

ERASMUS projesiyle Rize'ye gelen yabancı öğrenciler Karadeniz'i keşfediyor

ERASMUS projesi çerçevesinde 5 ülkeden Türkiye'ye gelen öğrenciler Rize'ye hayran kaldı.
Avrupa'nın birçok ülkesinden ERASMUS Projesi kapsamında Rize'ye gelen öğrenciler, hem eğitimlerini sürdürüyor hem de Rize'nin doğal güzelliklerini geziyor. Macaristan, İspanya, Belçika, Letonya ve Yunanistan'dan gelen 41 kişilik öğrenci grubu ilk olarak Rize Kalesine çıkarken, buradan Rize'nin manzarasını seyrettiler. Daha sonrasında yemek yiyen öğrenciler son olarak Rize'de yeni açılan Çay Çarşısını gezerek çayı tanıdı. Çay bardağının teras katına çıkan öğrenciler Rize'nin manzarasını seyrederken aynı zamanda fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler.
Rizelilerin dağların ve denizin arasında yaşadıkları için çok şanslı olduklarını ifade eden Gyenizse Zsuzsanna, "Çayın tadını çok sevdim. Belki bu çay tadımının ardından bu çaydan satın alabilirim. Özellikle doğa yönünden Rizeliler çok şanslı. Denizle dağın bir arada yaşıyorlar. Bu yeşilliği tamamen hissediyorlar" dedi.
Rize'ye ERASMUS projesi ile gelenlerin bilmedikleri için Rize'ye karşı ilk önce önyargıda olduklarını sonradan şehrin onları mest ettiğini söyleyen koordinatör öğretmen Adil Tuğyan, "Gelenlerden bazıları önce önyargılıydı Rize için. Çok kirli bir yer olduğunu düşünenler vardı. Rize'nin oldukça temiz, her yerin iyi olduğunu, iyi bir deneyim yaşadıklarını söylüyorlar. Özellikle buraya gelmeleri muhteşem. Gerçekten çay deneyimi yaşadılar. Rize'yi de çok başarılı buldular. Rize Tevfik İleri Anadolu lisesi tarafından yürütülüyor. Bizim her yıl bir projemiz oluyor. Yaklaşık 12 yıldır proje gerçekleştiriyoruz. Bir sürü misafir ağırlıyoruz. Öğrenci öğretmende her yıl buraya gelerek uluslararası eğitim politikalarını, eğitim değiş dokusunu en iyi şekilde yaşıyorlar. Gidip gelen öğrencilerde de müthiş bir gelişim söz konusu. Son yaptığımız proje ile teknolojinin nasıl yarımcı olacağını öngörülere sahip oluyorlar. Dışarıdan gelenlere iyi bir etkileşim yaşarsak farklı ülkelerde erişme şansı yakalarız. Ayrıca muhteşem sonuçlar ortaya çıkıyor. Türkiye'ye bakış açısı değişiyor insanlarda. buda çok başarılı bir şey" ifadelerini kullandı.
Gelen bütün konukların Çay Çarşısını ilgi duyduğunu sözlerine yansıtan Hasan Önder ise "Çay çarşısı Rize veya Karadeniz'in yeni bir cazibe merkezi oldu. Hatta Rize'mizin marka yüzü dediğimiz bir projedeyiz. Gelen bütün konuklarımız ilgiyle karşılıyorlar. Bir misafirimiz çay bardağını görünce şunu dedi Türk kültürü içinde çok önemli bir proje bu projeyi gerçekleştirenleri kutlamamız gerekiyor diyorlar. Çay Çarşısı böyle bir proje. Hem çayımızı hem de kültürümüzü anlatan bir proje. Çay dünyada sudan sonra en çok tüketilen içecek. Sadece çay üreten ülkeler değil. Çay tüketici durumda bulunan ülkelerinde ilgi odağı oldu. Avrupa'ya en yakın çay üreten ülke Türkiye olduğundan dolayı Avrupa'dan gelen konuklarımızın ilgisi daha farklı oluyor" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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