Yayla evlerini resmetti, ormanda sergiledi



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/İKİZDERE (Rize),(DHA)RİZE´nin İkizdere ilçesinde bir lisede Görsel Sanatlar Öğretmeni Çağla Genç (32), ahşap ve taş karışımlı yayla evlerini çizdi. Genç, resimlerini ormanda ağaçlara asarak sergiledi.

İkizdere Fazliye Hüseyin Turanlı Çok Programlı Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Çağla Genç, Karadeniz yöresine ait ahşap ve taş mimarili evlerin sulu boya çalışması ile resimlerini çizdi. Genç, 1 yıl boyunca yaylaları gezerek yaptığı 14 resim çalışmasını, İkizdere ilçesi Çağrankaya köyü Poze Ormanı'nda ağaçlara asarak sergiledi.

İkizdere´nin doğasına hayran olduğunu belirten Genç, "Bu yöreye ait evleri tablolarıma aktardım. Tarihi ve doğal dokusu bozulmayan, harabe haliyle bile estetik dokusunu asla kaybetmeyen, içinde size yaşanmışlıkları hissettiren bu evleri izlemek ve resimlerime aktarmak bana mutluluk veriyor. Ama maalesef doğallıktan ve köklerimizden uzaklaşıyoruz. Yaylalardaki betonlaşmanın bunda etkisi olduğunu söyleyebilirim. Doğallığa geri dönmeliyiz, köklerimizi yaşatmalıyız. Bunun en etkili yolunun sanat olabileceğini düşündüm. Sergi fikri de yaşadığım doğal ortam gereği ortaya çıktı. Yaylaları gezerek bu evleri resmettim. Hazırladığım tabloları ağaçlara asarak sergi alanımızı oluşturduk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İkizdere Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-06-22 11:37:06



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