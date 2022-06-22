Rize POMEM'de 570 polis adayı mezun oldu

Rize Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 570 polis adayı için tören düzenlendi.

Rize Kapalı Spor Salonunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Konuşmaların ardından yemin ederek kep atan polis adayları mezun olmalarının sevincini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. Polis adayları mezun olmalarının sevincini birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı. Mezuniyet törenine, Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Garnizon Komutanı Albay Hakan Dedebağ, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve il protokolü ile polislerin aileleri katıldı.

Rize POMEM Müdürü Kenan Şaban Süzgün konuşmasında, polisliğin bir meslek olmadığını yaşam felsefesi olduğunu belirterek "Bizim mesleğimiz şanlı tarihimizin verdiği sorumluluğu yerine getirme fırsatıdır. Unutmayın polislik bir meslek değil bir yaşam felsefesidir. Sizleri bu duygu ve düşüncelerle görev yerlerine uğurlayacağız. Mezuniyetiniz ve yemininiz hayırlı olsun" dedi.

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