Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Arzu ERBAŞ/İYİDERE,(Rize), (DHA)- RİZE´nin İyidere ilçesinde sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa denize düştü. Dalgalar arasında kalan boğa, vinçle kurtarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İyidere'nin Hazar Mahallesi´nde kurban pazarında kamyondan indirilen boğa, sahibinin elinden kaçarak denize düştü. Kayalıklar arasında sıkışan boğayı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. Yapımı devam eden lojistik merkez önündeki kayalıkların olduğu denizde dalgalar arasında kalan boğayı kurtarmak için şantiye çalışanları da yardıma koştu. Şantiyeden vinç getirilip, halatla bağlanan boğa çekilerek kıyıya çıkarıldı. Boğanın kurtarıldığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / İyidere Arzu ERBAŞ

2022-06-23 15:46:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.