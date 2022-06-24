Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı

Abdullah UZUN/ÇAMLIHEMŞİN(Rize), (DHA)RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki yayalada dereye düşen inek kurtarıldı. Islanan inek, yakılan ateşle ısıtıldı.
Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası'nda Muhammet Kesimal'ın ineği, su içerken sırada dereye düştü. Suda 500 metre sürüklenen inek, çevredekilerin yardımıyla çıkartıldı. Muhammet Kesimal, yaylada yaktığı ateşle üşüyen ineğini ısıtmaya çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Abdullah UZUN
2022-06-24 12:24:22
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