Çaykur Rizespor Aminu Umar ile yollarını ayırdı

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Çaykur Rizespor'un futbolcusu Aminu Umar'ın sözleşme süresinin sona erdiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 2 Eylül 2019 tarihinde Osmanlıspor'dan transfer ettiği Aminu Umar ile sözleşme süresinin sona erdiğini duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile sözleşmesi sona eren Aminu Umar'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

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