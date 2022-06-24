Çaykur Rizespor'da Mutlucan Zavotçu dönemi sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor'da Mutlucan Zavotçu dönemi sona erdi

İHA

Çaykur Rizespor'da Mutlucan Zavotçu dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Teknik Direktörlük görevini sürdüren Mutlucan Zavotçu ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Turkcell Kadınlar Süper Ligi’ne kötü bir başlangıç yapan Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor’da Teknik Direktör İlknur Aktaş ile yolların ayrılmasının ardından ise Teknik Direktörlük görevine Mutlucan Zavotçu getirilmişti. Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı, Zavotçu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Rize'de yağışlar heyelanlara neden oldu
YEREL HABERLER Rize'de yağışlar heyelanlara neden oldu
Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı
YEREL HABERLER Dereye düşen inek kurtarıldı, yakılan ateşle ısıtıldı
Rizeliler İstanbul ve Ankara dışındaki illerden de havalimanlarına sefer yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER Rizeliler İstanbul ve Ankara dışındaki illerden de ...
Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan: "Ben hain değilim"
YEREL HABERLER Rize Ticaret Borsası Başkanı Erdoğan: "Ben hain ...
Bülent Korkmaz: Çaykur Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Çaykur Rizespor'un layık olduğu yer ...
Bülent Korkmaz: "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Rizespor'un layık olduğu yer Süper ...
Ulusal Çay Konseyi'nden 'Çay Kanun Teklifi' açıklaması
YEREL HABERLER Ulusal Çay Konseyi'nden 'Çay Kanun Teklifi' ...
Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı
YEREL HABERLER Kurbanlık boğa denize düştü, vinçle kurtarıldı
Denize düşen kurbanlık boğa vatandaşlar tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Denize düşen kurbanlık boğa vatandaşlar tarafından ...
Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 kişi yaralı
YEREL HABERLER Rize'de kamyonet yol kenarına devrildi: 3'ü ağır 5 ...
Rize POMEM'de 570 polis adayı mezun oldu
YEREL HABERLER Rize POMEM'de 570 polis adayı mezun oldu
Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis memurunun oğlu
YEREL HABERLER Polis Meslek Eğitim Merkezi birincisi, gazi polis ...
Yayla evlerini resmetti, ormanda sergiledi
YEREL HABERLER Yayla evlerini resmetti, ormanda sergiledi
ERASMUS projesiyle Rize'ye gelen yabancı öğrenciler Karadeniz'i keşfediyor
YEREL HABERLER ERASMUS projesiyle Rize'ye gelen yabancı öğrenciler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.