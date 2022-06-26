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Destici: İdam cezasını geri getirmeliyiz

DHA

Destici: İdam cezasını geri getirmeliyiz


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş 'idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş'. Pınar Gültekin´in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı" dedi.
Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada Türkiye'nin gündeminde kadın cinayetleri ve Pınar Gültekin davası olduğunu söyledi. Destici, "Alınan kararı hangi vicdan kabul eder hangi adalet terazisi bunu tartar? Gerekçeli kararı okuyunca insan daha çok hiddetleniyor. Neymiş boğazını sıkmış, boğazı kırılmış, o öldü sanmış, halbuki ölmemiş, ölmeseymiş belki de beton dökmezmiş üstüne. Böyle bir gerekçe yazılabilir mi? Bir indirim hafifletici sebep olabilir mi? Buradan hukukçu olmayanlar bile bunun böyle olmayacağını bilir. İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş. Pınar Gültekin´in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı. İdamın geri gelmesi için 2011 yılında meclise 2 milyon üzerinde dilekçe verdik. Kızlarımızı kaçırıp, tecavüz edip öldüren cani sapıklar ve kurşun sıkıp, bomba patlatıp askerimizi polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idamın getirilmesini istedik. 2013'te 30 ilde yaptığımız referandumda halkımız yüzde 98 'evet' dedi. İdam cezasını geri getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'ye yani Cumhur İttifakına nasip olur diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
`TERÖRİSTLER VE TERÖR DESTEKÇİLERİ ADETA PUSUYA YATMIŞLAR´
HDP´nin millet ittifakının gizli ortağı olduğunu söyleyen Destici, "Yerel seçimlerde de fiili olarak ortaklık yaptılar. Her ne kadar 6'ılı masada olmasalar da 7'inci olarak o masadalar. Gözükmeseler de bekliyorlar, seçimde açığa çıkacaklar. Teröristler ve terör destekçileri adeta pusuya yatmışlar, `Millet ittifakı seçimi kazansın ve bölgenin yönetimini bize versin´ diye bekliyorlar. Sizlerle birlikte bu devletin varlığına, ülkenin bütünlüğüne, milletin istikrarına ve istikbaline inanmış, ay yıldızlı bayrağın altında bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koymuş vatandaşlarımızla birlikte buna geçit vermeyeceğiz. Terörün teröristin özgürlüğü olmaz, terör örgütünün partisi olmaz. Almanya'da, Fransa'da Amerika Birleşik Devletleri´nde var mı? Bizimkiler bırakın eylemleri kınamamayı, eylemlerin içindeler, göbeğindeler, teröristler" dedi.
`KAPATACAKSINIZ, NEYİ BEKLİYORSUNUZ´
Anayasa Mahkemesi´ne seslenen Başkan Destici, "Hiçbir gerekçe terör örgütünün partisi olmasını meşru kılamaz, ya da gerekçesi olamaz. Teröre kim yakınlık duyuyorsa kim terör örgütünün temsilciliğini yapıyorsa, terör ve terörist ile iltisaklıysa ona yaşam hakkı tanınmaz kapatılır. Bunun için Anayasa Mahkemesi'ne bir kere de Rize'den sesleniyorum. Mehmetçik hem yurt içinde hem Irak'ın kuzeyinde hem Suriye'nin kuzeyinde bu katillerle, teröristlerle mücadele ediyor. Vatan borcunu yerine getiriyorlar. Anayasa Mahkemesi üyelerinin de vatan borcudur. Anayasanın 68 ve 69 maddesi diyor ki 'terörle iltisaklı olan bir parti olamaz, varsa kapatılır'. Onun için kapatacaksınız neyi bekliyorsunuz kardeşim" diye konuştu.
BBP Genel Başkanı Destici programın sonunda, bir süre önce MHP´den istifa eden ve partilerine katılan Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin´e parti rozeti taktı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ
2022-06-26 18:40:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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