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Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye

DHA

Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de projelendirilen, Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2'nci, dünyanın ise 5'inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan´ın Cidde kentine yapıldı.
Rize´nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alandaki Rize-Artvin Havalimanı 14 Mayıs 2022´de hizmete açıldı. Türkiye´nin 58´inci havalimanı Rize-Artvin Havalimanı, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan sonra Türkiye´nin 2'nci, Japonya, Hong Kong ve Güney Kore'nin ardından ise dünyanın 5'inci deniz üzerine inşa edime özelliğini taşıyor. 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu için 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlanan havalimanı, 4,4 milyar TL'ye mal oldu. 5 yılda tamamlanan havalimanı, 14 Mayıs´ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev´in katılımıyla hizmete açıldı.
Açıldığı 1 aylık dönemde 372 uçuşla 48 bin 103 yolcunun kullandığı Rize-Artvin Havalimanı´ndan ilk yurt dışı uçuşu da gerçekleştirildi. Uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı ilan edilen Rize-Artvin Havalimanı´ndan ilk yurt dışı uçuşu, hacı adaylarından oluşan kafile ile Suudi Arabistan´a yapıldı. Türk Hava Yolları´na ait uçakla hacı adayları, Rize´den Cidde´ye direkt uçtu.
`ÇOK HEYECANLIYIM´
Hacı adayı Ahmet Ali Çetin, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Oradaki manevi duyguyu yaşayacağım. İlk kez kutsal topraklara gidiyorum ilk kez uçuyorum ilk kez Rize-Artvin Havalimanı'nı kullanıyorum" dedi.
Havaalanında çıkış işlemlerini yaptıran hacı adayı Ramazan Çelik de "Rize merkezden havaalanına geldim. Buradan direkt Suudi Arabistan'a uçacağım. Kutsal topraklarla buluşacağım için mutluyum. 2 defa umre yapmıştım. Şimdi gerçek vazife için gidiyorum, vatan ve millet için dua edeceğiz" diye konuştu.
12 yıldır bu anı beklediğini söyleyen Nuriye Yaylacı da "Bugün nasip oldu. Hem de Rize'den direkt Suudi Arabistan'a gideceğiz. Hacı olmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-06-27 13:58:54

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