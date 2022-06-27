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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'de cip uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

İHA

Rize'de cip uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde uçuruma yuvarlanan aracın içerisinde bulunan 1 kişi yaralandı.
Kaza Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şenyuva köyünde İbrahim Özbek yönetimindeki 55 DU 176 plakalı cip Şenyuva köyü istikametinde gittiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma düştü. Araç uçuruma düşerek yaklaşık 30 metre sürüklendikten sonra bir ağaca takılarak durdu. Kazayı görenler olayı hiç bekletmeden ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) Pazar Kaçkar itfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan sürücü JAK ekiplerin tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla Pazar Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Uçuruma yuvaralanan cip vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkartıldı.

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