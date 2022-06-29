Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat´ı renklerine bağladı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Kerem Kalafat´ı 1 yıllığına Beşiktaş´tan kiraladı.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş´ta forma giyen 21 yaşındaki defans oyucusu Kerem Kalafat´ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Kerem Kalafat'a, Kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-06-29 14:12:06



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