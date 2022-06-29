Çaykur Rizespor, Phiri´yi Paris FC´ye kiraladı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto 1´nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, oyuncusu Lebohang Lelani Phiri´yi sezon sonuna kadar Paris FC´ye kiraladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Lebogang Lelani Phiri, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Fransa Ligue 2 ekiplerinden Paris FC'ye geçici transfer olmuştur. Phiri'ye yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-06-29 19:58:21



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