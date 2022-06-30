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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bülent Korkmaz: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak"

İHA

Bülent Korkmaz: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak"

Yeni sezonun hazırlıklarını sürdüren Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, "Nihayetinde hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bu hedefimiz için de doğru kadro yapılanması gerekir” dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Erzurum'da girecekleri kamp öncesi Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Bir haftadır tesislerimizde çalışıyoruz, zaten başlarken 13 kişiydik. 45 tane genç oyuncumuz vardı. Bu bir haftalık süreçte oyuncularımız gerçekten çok iyi çalıştı. Fiziksel olarak iyi antrenman yaptılar. Son birkaç gündür fiziksel ve taktik antrenmanına geçtik. Mevcut oyuncu grubu ile çalışıyoruz, ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Biz, 28’inde Erzurum’a gitmeyi düşünüyorduk ama transferler olmayınca 1 Temmuz’a erteledik. O da olmayınca burada antrenmanlar istediğimiz gibi gittiği için havada müsait olduğu için 6 Temmuz’da Erzurum’a gideceğiz. 7 Temmuz’da bir hazırlık maçı yapacağız. 8’inde ise antrenman yapıp 3 günlük izin vereceğiz. Mevcut kadromuz çok iyi çalışıyor. Tabii ki transferler önemli. Mevcut kadro ile birinci ya da ikinci hatta PlayOff'lara kalmamız bile imkansız. Transferler şart. 34 değil, alternatifleri ile birlikte bayağı bir transfer yapmamız gerekir. Dolayısıyla bekliyoruz açıkçası. Süreç yavaş işliyor. Gerçi yöneticilerimiz de transferler için yoğun bir şekilde çalışıyor. Hemen hemen her gün iletişim kuruyoruz. Ama süreç geciktikçe takıma yeni gelen oyuncular için fiziksel, taktiksel ve adaptasyon anlamında sıkıntı olacak. Yani süreç geciktikçe lige hazırlanmamız da gecikecek. Ben her zaman söylüyordum. Transferlerin yüzde 80’i hazır olsun. Bizim için önemli diye. Sezon başı kampı çok önemli. Çünkü temeli atıyorsunuz. O temeli doğru atarsanız katları da daha doğru çıkarsınız. Bundan dolayı transferlerin bir an önce bitmesi gerektiğini söyledim. Ama şu anki süreçte bir tek oyuncu getirebildik. İnşallah kısa süre içerisinde diğer oyuncular da gelir diye düşünüyorum. Çünkü nihayetinde sahanın içerisinde patron benim. İsteklerim olacak. O istekler yerine geldiği zaman o sorumluluğu da almak gerekir. Ama şu ana kadar bir tek oyuncu transfer edildi" dedi.

"Ben oyuncuları belirlerim geri kalanını yöneticiler yapar"
Spor Toto Süper Lig'e çıkmak için doğru kadro yapılanması gerektiğini söyleyen Korkmaz, "Planlamayı yapmıştık. Bu planlamada serbest kalan bazı oyuncular başka kulüplere gitti. Buna rağmen biz o mevkilere yine oyuncu belirledik. Nihayetinde hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Bu hedefimiz için doğru kadro yapılanması gerekir. Oynasa da oynamasa da takıma sahip çıkacak oyuncu grubu oluşturmamız lazım. Aile olarak yolumuza devam etmemiz gerekir. Yöneticilerimiz çalışıyor. Ben oyuncuları belirlerim geri kalanını yöneticiler yapar. Neden yavaş işlediğini onlar işin içinde olduğu için daha iyi biliyorlar. Ama bu süreç ne kadar uzarsa takım olarak lige hazırlanmamız süre olarak daha da uzar. İsim olarak söylemem doğru değil. Çünkü kontrata imza atmayan bir oyuncu için bir şey söyleyemem. Her an her şey olabiliyor transfer sürecinde. Küçük pürüzler sıkıntı olabiliyor. Dolayısıyla imza atan her oyuncu bizim oyuncumuzdur" şeklinde konuştu.

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