AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ‘Çay kanunu’ eleştirilerine açıklık getirdi Hayati Yazıcı: “1 Ekim 2022’de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ‘Çay kanunu’ eleştirilerine açıklık getirdi Hayati Yazıcı: “1 Ekim 2022’de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ‘Çay kanunu’ eleştirilerine açıklık getirdi Hayati Yazıcı: “1 Ekim 2022’de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı komisyonda ki görüşmesi ertelenen Çay Kanunu teklifinin meclisin açılmasıyla komisyonda görüşüleceğinin altını çizerek, “1 Ekim 2022’de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak” dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, çıkarılması planlanan ve meclise sunulan Çay Kanunu teklifi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Teklifin 15 madde halinde meclise sunulduğunu kaydeden Yazıcı, “Çay bu bölgenin en temel ürünü. Çayla ilgili düzenlemeler yapılmış, en son düzenleme 84 yılında çay kanunu ismi ile yapılan düzenleme. 5 maddelik, içinde çok detaylı düzenlemeler yok. Çayın sorunlarına çözüm üretecek içerikten yoksun. Dolayısıyla bütün bunları göz önüne almak suretiyle bir teklif derlendi, toparlandı, çerçevesi belirlendi, 15 madde halinde meclise sunuldu. Bir kanunun amaç ve kapsamına bakılarak hakkında görüş belirtilir. Amaç ve kapsamına bakıldığında çay yaprağının satımı, kuru çay üretim ve pazarlamasına ilişkin esaslar, görev ve yetkiler ve ayrıca çay ticaretine ilişkin düzenleyici ve denetleyici kanundaki kullara aykırı davranması halinde yaptırımları içeren bir kanun” dedi.
Kanun teklifi hakkında yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını ve kendilerinin çay üreticisini veya tüketicisini mağdur edecek hiçbir çalışmanın içerisinde olmayacaklarının altını çizen Yazıcı “Kamuoyunda bilmeden, okumadan tartışmaya açılan birkaç tane madde var. Dalayışıyla bu maddeler üzerinde elbette ki inşalar görüş ve kanaatlerini ifade edebilirler ama hainlik gibi kabul edilemeyecek kavramları kullanmadan yapabilirler. Çay üreticisinin, çay tüketicisinin, Türkiye ekonomisinin aleyhinde olacak bir düzenlemeye kim tevessül edebilir. Böyle bir şeyi aklından geçirenin aklından zoru var demektir. Ben eleştirileri dikkate aldığımız için bu cümleleri kullanmak durumunda kaldım” ifadelerini kullandı.
Sunulan teklifin içerisinde yer alan ‘Yaş çay taban fiyatını Ulusal Çay Konseyi belirler’ ibaresine yönelik eleştirilere de cevap veren Yazıcı “Hiç kimse buradan kendisine bir ekmek çıkarmaya çalışmasın” diyerek “Yıllardır tartışılan bir şey var; çayın fiyatı paydaşların katılımı ile belirlensin, paydaşlar yer alsın, katılımcı bir anlayışla belirlensin. Dolayısıyla 5. Maddede yaş çay fiyatını belirlemesi için düzenleme yer almış. Burada da çay fiyatının belirlenmesi için Ulusal Çay Konseyi’nin içerisinde bulunduğu bir düzenleme yapılmış. Ulusal Çay Konseyi yeni ortaya konulan bir kavram değil. 2006 yılında Tarım Kanunu’nun 11. Maddesinde ulusal konseyler yer alıyor. Burada üreticiler var, tüketiciler var, ziraat odaları temsilcileri var, sanayiciler var, ÇAYKUR var, bakanlık temsilcileri var. Bunlardan oluşuyor. Bu eleştiriliyor. Biz bu kanunun haksız yere eleştirilmesine asla izin vermeyiz. İlişkili bakanlığın bu fiyat belirleme sürecinde devre dışı olması gibi bir algıya yol açacak bir düzenlemeyi savunmayız, bu konuda ısrarcı olmayız. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın fiyatı belirlemesinde en etkili aktör konumunda yer almasına ilişkin düzenlemeyi hazırladık, komisyonda o değişikliği inşallah sağlayacağız. Dolayısıyla hiç kimse buradan kendisine bir ekmek çıkarmaya çalışmasın” şeklinde konuştu.
Tatilde olan meclisin yeniden toplanmasıyla TBMM Tarım Komisyonu’nun ilk gündem maddesinin Çay Kanunu olacağını hatırlatan Rize Milletvekili Hayati Yazıcı “Meclis tatile girmeseydi bu kanun bu hafta görüşülecekti ancak meclis açılınca, 1 Ekim 2022’de tarım komisyonunda görüşülecek ilk teklif bu olacak. Orada düzenlemeler yapacağız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

NATO Türk Grubu Başkanı Bak: PYD, YPG, FETÖ, NATO belgelerinde yer aldı
YEREL HABERLER NATO Türk Grubu Başkanı Bak: PYD, YPG, FETÖ, NATO ...
Rize'de Kabotaj Bayramı’nın 96'ncı yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Rize'de Kabotaj Bayramı’nın 96'ncı yıldönümü kutlandı
Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü
YEREL HABERLER Polis memuru Seçkin Yıldız'a fair-play ödülü
Rize'nin sevilen ismi Necati Hutoğlu doğum gününde son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Rize'nin sevilen ismi Necati Hutoğlu doğum gününde ...
Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara kalmamız bile imkansız
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Mevcut kadro ile play-off'lara ...
Bülent Korkmaz: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak"
Birinci sürgün yaş çay alım kampanyası sona erdi
YEREL HABERLER Birinci sürgün yaş çay alım kampanyası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.