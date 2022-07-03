Çaykur Rizespor, günü çift antrenmanla tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü çift antrenman ile tamamladı.
TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman fitness salonunda yapıldı. Günün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.