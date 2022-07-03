Pegasus, Rize-Artvin Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı

Pegasus Havayolları, bugün RizeArtvin Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi.



14 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye'nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan RizeArtvin Havalimanı'na Pegasus Hava Yolları, ilk uçuşunu bugün yaptı. 3 Temmuz tarihinden itibaren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan günde tek sefer olmak üzere haftada 5 gün uçuş gerçekleştirecek. Ağustos ayından itibaren ise haftanın 7 günü çift taraflı olarak seferlerine devam edecek.

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