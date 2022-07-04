Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına Rize’de devam eden Çaykur Rizespor günü tek antrenman ile tamamladı.
TFF 1. Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, kamp öncesi yeni sezonun hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden idman çift kale maç ile son buldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.