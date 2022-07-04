Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile yollarını ayırdı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´nci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-04 20:35:26



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