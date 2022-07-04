Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile yollarını ayırdı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, 19 Temmuz 2021 tarihinde Benevento'dan transfer ettiği Bryan Dabo ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bryan Dabo ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dabo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.