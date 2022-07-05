ÇAYKUR 2. sürgün alımlarına başladı

Kopenhag'da saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Memur ve emeklilerin maaş zamları belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ÇAYKUR, ikinci sürgün yaş çay alım sezonunu bugün itibariyle başlattı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü bugün çay fabrikalarına ikinci sürgün yaş çay alımlarını başlatması için yazılı talimat verdi. ÇAYKUR'un ikinci sürgünde üreticilerden dönüm başına 550 kilogram kota uygulayacağı belirtilirken, üreticilerin hasat olgunluğuna ulaşan çaylarını bekletmeden toplamaları gerektiğini ifade edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.