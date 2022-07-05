Bülent Korkmaz: Sonuçlanmadan Rizespor´un transferidir diyemeyiz



Arzu ERBAŞ Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz "Yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bazı oyuncularla anlaşmaya vardık, bazılarıyla da anlaşmaya yaklaştık. Ancak tam sonuçlanmadan hiçbiri için Rizespor´un transferidir diyemeyiz" dedi.

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Rize´deki hazırlıklarını tamamlayan Çaykur Rizespor, yarın gideceği Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Korkmaz, "Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde bazı futbolcuların kronik sakatlıkları ortaya çıktı. Onlar sağlıklı çalışamadı. Biz de genç oyuncularla antrenmanlara devam ettik. Antrenmanlar iyi gidiyor. Yarın Erzurum'a gideceğiz. Hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz, 7'sinde Konya ile hazırlık maçı yapacağız, 8'inde antrenmanımızı yapıp 3 gün izne çıkacağız ve sonrasında Erzurum'da hazırlık maçlarına devam edeceğiz. Tabii ben de bu süreçte transfer bekliyorum. Kerem'i aldık, Muhammed ile anlaştık. Erzurum kampında ne olacak göreceğiz. Yöneticilerimiz transfer konusunda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bazı oyuncularla anlaşmaya vardık, bazılarıyla da anlaşmaya yaklaştık. Ancak tam sonuçlanmadan hiçbiri için Rizespor´un transferidir diyemeyiz. Umarım onlar da imza atar ve Erzurum kampında istediğimiz transferler oluşur. İşin esprisi olursa ben çilek transfer istemiyorum, meyvelerin her türlüsünden istiyorum" dedi.

"GÖKHAN BİZİM OYUNCUMUZ"

Gökhan Akkan´ın takımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Korkmaz, "Gökhan bizim oyuncumuz. Herkes O'nun için 'gitti' dedi. Futbol böyle. Bazen kulüpler anlaşamaz, bazen menajerlerde problem olur, bazen oyuncunun kendisinde bir şey olur, bazen başka bir şey çıkar. O yüzden garanti ve net konuşmak lazım. İmza olmadan hiçbir şeye ben inanmıyorum, siz de inanmayın" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bülent Korkmaz'ın açıklamaları

Antrenmandan detayDHA-Spor Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-07-05 18:15:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.