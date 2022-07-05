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Abdullah UZUN/ PAZAR (Rize), (DHA)RİZE'nin Pazar ilçesinde, kavşakta önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı TIR, kamyonete çarparak devrildi. 2 kişinin yaralandığı kaza MOBESE'ye yansırken, 16 ton patlayıcı madde taşıyan TIR çevrede paniğe yol açtı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında ilçenin Kirazlık Mahallesi balıkçı barınağı kavşağında meydana geldi. Rize'den Artvin yönüne gitmekte olan Lasha Chachua yönetimindeki SC 777 AH Gürcistan plakalı 16 ton patlayıcı yüklü TIR, iddiaya göre, kavşakta aniden önüne çıkan otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu yan yola geçti, önüne çıkan Emre Kudun'un kullandığı 34 FCP 676 plaka kamyonete çarparak devrildi. Kazada, TIR sürücü Chachua ile kamyonet sürücüsü Kudun yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, kapsüle duyarlı 16 ton emülsiyon patlayıcı madde taşıyan TIR çevrede paniğe yol açarken, kaza ise MOBESE kamerasına yansıdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Pazar Abdullah UZUN

2022-07-05 19:53:04



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