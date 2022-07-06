Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı renklerine bağladı

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz'ı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden DG Sivasspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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