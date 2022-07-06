Çaykur Rizespor, Sefa Yılmaz´ı renklerine kattı

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Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor´dan orta saha oyuncusu Sefa Yılmaz´ı renklerine kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz Sefa Yılmaz'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Sefa Yılmaz'a "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-06 16:22:55



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