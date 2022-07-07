Çaykur Rizespor, Koray Altınay´ı kadrosuna kattı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor´dan 30 yaşındaki defans oyuncusu Koray Altınay´ı renklerine kattı.Gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da transfer çalışmaları sürüyor. Mavi-yeşilli ekip son olarak Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz Koray Altınay'ın transferi için Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya varmıştır. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Koray Altınay'a 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-07 13:33:47



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