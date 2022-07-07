Denizde boğulan genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Rize'de serinlemek için girdiği denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız son yolculuğuna uğurlandı.



Olay, dün Rize Merkez'e bağlı Alipaşa Mahallesi'nde bulunan Rize Belediyesine ait sosyal tesislerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadınlar plajında denizde yüzen Ebrar Aktaş (17) bir anda gözden kayboldu. Genç kız yakınları tarafından kaybolduğu fark edince plajda görevli cankurtarana bilgi verildi. Denizde arama yapan cankurtaran, genç kızdan bir iz bulamayınca olayı 112 Acil Çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına başladı. Arama kurtarma çalışmaları neticesinde bulunan genç kız, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden lise 12. sınıf öğrencisi Ebrar Aktaş'ın cenazesi bugün Sahil Camii'nde kılındıktan sonra Merkez'e bağlı Kaplıca Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

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