Denizde boğulan Ebrar, gözyaşlarıyla toprağa verildi



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE (DHA)RİZE'de, serinlemek için girdiği denizde gözden kaybolan ve dalgıç polisler tarafından bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ebrar Aktaş (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Alipaşa Mahallesindeki plajda meydana geldi. Serinlemek için denize giren Ebrar Aktaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Yakınlarının haber vermesi üzerine plajdaki cankurtaranlar devreye girdi ancak bir sonuç alınamadı. Aktaş için ihbarla gelen dalgıç polisler suda arama yaptı. Dalgıç polisler tarafından suyun altında bulunan Aktaş, kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ACILI ANNE CENAZE ARACINA TUTUNDU

Fatih Anadolu Lisesi 12´nci sınıf öğrencisi olan Ebrar Aktaş için Sahil Camiinde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Acılı anne Ayşegül Aktaş tabutun başında gözyaşı döktü, baba Cahit Aktaş ise gülükle taziyeleri kabul etti. Cenazeye aile üyelerinin yanı sıra, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile Ebrar Aktaş´ın arkadaşları, yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından genç kızın tabutu cenaze nakil aracına konuldu. Bu sırada anne Ayşegül Aktaş bir süre cenaze aracına tutundu. Aktaş'ın cenazesi Kaplıca Mahallesi´ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ

2022-07-07 18:38:49



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