Bahadır Öztürk 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Ligin Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Antalyaspor'da defans pozisyonunda forma giyen Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

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