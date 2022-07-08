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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı

İHA

Çaykur Rizespor, Kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Çaykur Rizespor, kampın 1. etap çalışmalarını tamamladı.
Rizespor, Erzurum kampının 1. etap hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşilmavililer kampın 2. etap çalışmaları için 12 Temmuz Salı günü Erzurum'da toplanacak.

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