Çaykur Rizespor´da 2 transfer

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport Tav Antalyaspor´dan Bahadır Öztürk ve Kocaelispor´dan Benhur Keser ile kiralık anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Fraport Tav Antalyaspor´dan 26 yaşındaki defans oyuncusu Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Yeşil mavililer Kocaelispor´da oynayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllığına anlaşma sağladı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-08 16:25:32



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