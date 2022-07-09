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Rize'de acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı Rize'de ilk günün acemi kasap bilançosu ağır oldu Rize'de 41 kişi kurban keserken yaralandı

İHA

Rize'de acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı Rize'de ilk günün acemi kasap bilançosu ağır oldu Rize'de 41 kişi kurban keserken yaralandı

Rize'de kurban kesimi sırasında kendini yaralayan acemi kasaplar, hastanelerin acil servislerine akın etti.
Yurt genelinde olduğu gibi Rize'de de Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler acemi kasaplar ile doldu. Kurbanlık kesimi sırasında bıçak veya satırla kendini yaralayan vatandaşlar, soluğu acil servislerde aldı. İl genelinde kurbanlık hayvanlarını keserken yaralanan 41 kişi bıçak veya hayvan darbesiyle yaralandı. Yaralılardan 25'i Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine, 16'sı da Rize Devlet Hastanesine ambulanslarla veya yakınlarının yardımıyla acil servislere ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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