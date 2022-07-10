Rize'de ev ziyaretli bayramlaşma geleneği yaşatılıyor



Arzu ERBAŞ/ ARDEŞEN (RİZE), (DHA)RİZE'nin Ardeşen ilçesine bağlı Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, bayramlaşma geleneklerini sürdürüp, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti. İkramların yapıldığı bayramlaşmaya, gençler ve çocuklar da eşlik etti.

Meyvalı Mahallesi'nde yaşayanlar, atalarından kalan, tüm evlerin ziyaret edildiği bayramlaşma geleneğini gelecek nesillere aktarıyor. Bayram namazının ardından camiden çıkıldığı andan itibaren başlayıp, bayram boyu süren gelenekte mahalleli, hep birlikte tüm evleri gezerek özellikle yaşlı ve hastaları ziyaret ediyor. Gençlerin yanı sıra çocukların da katıldığı ziyaretlerde çeşitli ikramlar da yapılıyor.

Bayramlaşma geleneğinin unutulmaya başladığını söyleyen Necip Akmermer, "Güzel bir bayramlaşma geleneği sürdürüyoruz. 7'den 77'ye herkesin katılım sağladığı bir etkinlik oluyor. Sabah bayram namazına gidilir sonra mahalleli birleşip, köydeki bütün evleri tek tek ziyaret ederek bayram için hazırlanan ikramlıkları yiyoruz. Yıllardır mahallemizle devam ettirilen bu geleneğin gelecek nesillere de aktarılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Dilek Akmermer ise ziyaretleri özellikle çocuklarla yaptıklarını belirterek, "Geleceğe çocuklar taşıyacak. Onların da keyif aldığı ziyaretlerde mahalledeki tüm evleri tek tek gezerek herkesle bayramlaşıyoruz. Her yerde yaşatılması gerek, ancak artık bayramlaşmalar da yok olur" dedi.(DHA)FOTOĞRAFL DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ

2022-07-10 11:18:22



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