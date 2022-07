AK Parti'li Yazıcı: Bir hekim, yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, "Bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı, il protokolünün katılımı ile Rize'de gerçekleşen bayramlaşma programına katıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Yazıcı, daha sonra katılımcılara kavurma, pilav ikram etti. Programın ardıdnan gazetecilerin kendisine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli´nin `Tabipler Birliği kapatılmalıdır´ şeklindeki açıklaması sorulan Yazıcı, "O alana girmem, tecrübeli bir siyasetçiyim. Elbette ki demokratik ülkelerde, hukukun egemen olduğu ülkelerde, hukuk kurallarının içerisinde olduğu ülkelerde, her vatandaşın kanunlar çerçevesinde gösteri yapma, protesto etme hakkı vardır. Ama bunun ölçülü olması lazım. Her hak, ölçülülük kriterine göre kullanılır, yani bir hekim elbette ki yatakta olan hastasını bırakarak veya yoğun bakımdaki faaliyeti terk ederek bir göreve protestoya giremez, girmemesi gerekir. Bana göre o mesleğin etik kuralları ile bağdaşmaz. Bunları zorlayan, bunları yok sayan gerek bireysel gerekse örgütsel yapılar varsa bunlar yanlış yapıyor demektir. Ama bunun ötesinde başta da ifade ettim protesto edebilir, eleştirisini ortaya koyabilir bununla ilgili hizmetin yürümesini, özellikle acil sağlık hizmetinin yürümesini engelleyecek bir eylem, etüdün içerisinde olamaz, bu mesleğin özü ile bağdaşmaz" diye konuştu.

'CEZANIN DÜŞÜKLÜĞÜ, BU EYLEMLERİ ÖZENDİRİYORSA BUNUN ÖNÜ KAPANIR'

Konya´da görev başındaki Dr. Ekrem Karakaya´nın öldürülmesi olayını lanetleyip, kınadıklarını belirten Yazıcı, "Her insan yaşama hakkına sahiptir. Hele hele hekimlerimizin mesleklerini icra etmeleri dolayısıyla şiddete ve hayatlarıyla ödeyecekleri şekilde bir eyleme maruz kalmaları kabul edilebilir bir tutum değil, tolere edilebilir bir tutum değil. Bunu hepimiz kınıyoruz. Olaya ben bu perspektifle bakıyorum. Haklar, özgürlükler, ölçülülük kriterine göre, ölçülülük hukukta çok önemli bir kavramdır. Hukuk; var olan sorunları giderici, devam ediyorsa onları önleyici kuralları getirmek için vardır. Eksiğimiz varsa olabilir yani her şeyi düzenledik hiçbir eksik yok diyecek durumda değiliz. Eksiklikler varsa derlenip toparlanır, şayet cezanın düşüklüğü, yaptırım itibariyle bu eylemleri özendiriyorsa bunun önü kapanır. Hukuk devletinin gereğidir, hukuk devletinin yönetenlerin de görevidir diyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Rize Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ

2022-07-10 19:23:00



