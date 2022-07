Sel ve heyelan kenti Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş

Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)TÜRKİYE'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize'de afet öncesi ve anı ile sonrasındaki ihtiyaçların tek tuşla karşılanmasının amaçlandığı 'AFAD Acil Mobil' uygulamasına istenilen düzeyde rağbet gösterilmeyince valilik, harekete geçti. Camilerde ve sosyal medyada duyurular yapılarak, 350 bin nüfuslu kentte sadece 900 kişi tarafından telefona indirilen uygulama kullanımının yaygınlaştırılması isteniyor. Rize Valisi Kemal Çeber, "Afet olduğunda vatandaş arıyor, 'sel geldi' diyor ama biz onun yerini anlayana kadar bazen 2 saat geçiyor. İşte bu program, bu işi çözüyor" dedi.

Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelan afetleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbirler alınıyor. Afet öncesi ve anı ile sonrasındaki ihtiyaçların tek tuşla karşılanmasının amaçlandığı 'AFAD Acil Mobil' uygulaması da acil çağrı hizmeti sunuyor. Geçen yıl hizmete giren, yerli ve milli yazılım uygulamasıyla; kullanıcılar, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ulaşarak durumlarını bildirip, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlar ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da kolayca iletişim kurabiliyor. Türkiye'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize'de uygulamaya istenilen düzeyde rağbet görmedi. Valilik, cami hutbelerinde ve sosyal medyada duyurular yapılarak, 350 bin nüfuslu kentte sadece 900 kişi tarafından telefona indirilen uygulama kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

`AFETLERDE ŞAHSİ HAZIRLIKLARI ÖNEMLİ´

Vali Kemal Çeber, hayat kurtaran uygulamanın önemine değinerek, "Sadece kamu kurumlarının ve bizlerin yaptığı planlar değil, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve onların alacağı tedbirler de bizim için çok önemli. Bu konuda da AFAD Başkanlığımızın geliştirdiği `AFAD Acil `diye yeni bir uygulama var. Cep telefonlarına indirilen uygulamada, yuvarlak bir butonun etrafında 'yaralıyım', 'enkaz altındayım' veya durumunu anlatan 4 tuş var. Butona bastığı anda sistem o vatandaşımızın zor bir durumda olduğunu ve ulaşılması gerektiğini, konumunu oradan görüyor. Bizim işimizi çokça kolaylaştırıyor. Çünkü afet olduğunda vatandaş arıyor `sel geldi´ diyor ama biz onun yerini anlayana kadar bazen 2 saat geçiyor. İşte bu program bu işi çözüyor. Tüm vatandaşlarımızdan bunu cep telefonlarına indirilmesini istiyorum" dedi.

`DEMEK Kİ BİZ YETERİNCE DUYURAMADIK' '

Cuma hutbelerinden, sosyal medya hesaplarına kadar her yerde duyurusunu yaparak herkese ulaşmaya çalışacaklarını vurgulayan Vali Çeber, "Rize´de şu ana kadar bu uygulamayı indiren 900 vatandaşımız var. Türkiye´nin en çok afet yaşayan ili Rize için çok az bir sayı. Burada vatandaşımızın hatası yok, demek ki biz yeterince duyuramadık ya da bu olay yeterince duyulmadı. AFAD Acil uygulamasını sadece Rize´de değil, Türkiye´nin her yerindeki vatandaşlarımızın indirmesini arzu ediyoruz. Cuma hutbelerinden, sosyal medya hesaplarımıza kadar vatandaşlarımıza ulaşacağız. Biz bir ay içerisinde 10 bin kişinin bu programa ulaşmış, indirmiş, öğrenmiş olacağı şekilde bir planlama yapalım. Çünkü sadece kamu kurumlarının yaptığı hazırlıklar afetlerde yetmiyor vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve şahsi hazırlıkları da bizim için çok önemli" diye konuştu.

2022-07-11 09:45:05



