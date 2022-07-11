Sel ve heyelan kenti Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel ve heyelan kenti Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş

DHA

Sel ve heyelan kenti Rize'de 'AFAD Acil Mobil'i sadece 900 kişi indirmiş


Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE (DHA)TÜRKİYE'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize'de afet öncesi ve anı ile sonrasındaki ihtiyaçların tek tuşla karşılanmasının amaçlandığı 'AFAD Acil Mobil' uygulamasına istenilen düzeyde rağbet gösterilmeyince valilik, harekete geçti. Camilerde ve sosyal medyada duyurular yapılarak, 350 bin nüfuslu kentte sadece 900 kişi tarafından telefona indirilen uygulama kullanımının yaygınlaştırılması isteniyor. Rize Valisi Kemal Çeber, "Afet olduğunda vatandaş arıyor, 'sel geldi' diyor ama biz onun yerini anlayana kadar bazen 2 saat geçiyor. İşte bu program, bu işi çözüyor" dedi.
 Karadeniz Bölgesi'nde şiddetli yağışların yol açtığı, can ve mal kayıplarına neden olan sel ile heyelan afetleriyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca tedbirler alınıyor. Afet öncesi ve anı ile sonrasındaki ihtiyaçların tek tuşla karşılanmasının amaçlandığı 'AFAD Acil Mobil' uygulaması da acil çağrı hizmeti sunuyor. Geçen yıl hizmete giren, yerli ve milli yazılım uygulamasıyla; kullanıcılar, tek tuşla 112 Acil Çağrı Merkezi´ne ulaşarak durumlarını bildirip, yardım taleplerini iletebiliyor. Ayrıca afet anında sesli görüşme imkânı olmayan vatandaşlar ise uygulama içindeki hazır mesajları kullanarak mesaj yoluyla da kolayca iletişim kurabiliyor. Türkiye'de en çok sel ve heyelan felaketinin yaşandığı kentlerden Rize'de uygulamaya istenilen düzeyde rağbet görmedi. Valilik, cami hutbelerinde ve sosyal medyada duyurular yapılarak, 350 bin nüfuslu kentte sadece 900 kişi tarafından telefona indirilen uygulama kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.
`AFETLERDE ŞAHSİ HAZIRLIKLARI ÖNEMLİ´
Vali Kemal Çeber, hayat kurtaran uygulamanın önemine değinerek, "Sadece kamu kurumlarının ve bizlerin yaptığı planlar değil, vatandaşlarımızın duyarlılığı ve onların alacağı tedbirler de bizim için çok önemli. Bu konuda da AFAD Başkanlığımızın geliştirdiği `AFAD Acil `diye yeni bir uygulama var. Cep telefonlarına indirilen uygulamada, yuvarlak bir butonun etrafında 'yaralıyım', 'enkaz altındayım' veya durumunu anlatan 4 tuş var. Butona bastığı anda sistem o vatandaşımızın zor bir durumda olduğunu ve ulaşılması gerektiğini, konumunu oradan görüyor. Bizim işimizi çokça kolaylaştırıyor. Çünkü afet olduğunda vatandaş arıyor `sel geldi´ diyor ama biz onun yerini anlayana kadar bazen 2 saat geçiyor. İşte bu program bu işi çözüyor. Tüm vatandaşlarımızdan bunu cep telefonlarına indirilmesini istiyorum" dedi.
`DEMEK Kİ BİZ YETERİNCE DUYURAMADIK' '
Cuma hutbelerinden, sosyal medya hesaplarına kadar her yerde duyurusunu yaparak herkese ulaşmaya çalışacaklarını vurgulayan Vali Çeber, "Rize´de şu ana kadar bu uygulamayı indiren 900 vatandaşımız var. Türkiye´nin en çok afet yaşayan ili Rize için çok az bir sayı. Burada vatandaşımızın hatası yok, demek ki biz yeterince duyuramadık ya da bu olay yeterince duyulmadı. AFAD Acil uygulamasını sadece Rize´de değil, Türkiye´nin her yerindeki vatandaşlarımızın indirmesini arzu ediyoruz. Cuma hutbelerinden, sosyal medya hesaplarımıza kadar vatandaşlarımıza ulaşacağız. Biz bir ay içerisinde 10 bin kişinin bu programa ulaşmış, indirmiş, öğrenmiş olacağı şekilde bir planlama yapalım. Çünkü sadece kamu kurumlarının yaptığı hazırlıklar afetlerde yetmiyor vatandaşlarımızın duyarlılıkları ve şahsi hazırlıkları da bizim için çok önemli" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-07-11 09:45:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'li Yazıcı: Bir hekim, yatakta olan hastasını bırakarak protestoya giremez
YEREL HABERLER AK Parti'li Yazıcı: Bir hekim, yatakta olan hastasını ...
Rize'de ev ziyaretli bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
YEREL HABERLER Rize'de ev ziyaretli bayramlaşma geleneği yaşatılıyor
Rize'de acemi kasaplar soluğu hastanelerde aldı Rize'de ilk günün acemi kasap bilançosu ağır oldu Rize'de 41 kişi kurban keserken yaralandı
YEREL HABERLER Rize'de acemi kasaplar soluğu hastanelerde ...
Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti
YEREL HABERLER Rize’de kaçan boğa sahibini hastanelik etti
Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
YEREL HABERLER Rize'de 1 saatlik 'kaçan boğa' kovalaması
Rize’de kaçan boğa sahiplerini mahalle mahalle koşturdu
YEREL HABERLER Rize’de kaçan boğa sahiplerini mahalle mahalle ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.