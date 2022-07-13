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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rize'nin sempatik hırsızı

İHA

Rize'nin sempatik hırsızı

Rize'de bir kargo, yaklaşık 3 aydır yaptığı hırsızlıklarla bütün ilçenin sevilen kuşu haline geldi.
Rize’nin İkizdere ilçesinde yaklaşık 3 ay önce göçmen olarak geldiği düşünülen karga sokakta, bakkalda, kahvehanelerde ağzıyla ne kaldırabiliyorsa çalıyor. İlçede kahvehanelerin dışında oturan vatandaşlar karganın yaptığı hırsızlığı gülerek seyrediyor. İlçenin sevilen hırsızı masaların üzerinde bulduğu anahtarlık, kalem gibi küçük malzemeleri gagasıyla alarak götürüyor. İlçede vatandaşların verdiği yiyeceklerle beslenen karga sık sık vatandaşların evine uğrayarak masanın üzerinde bulduğu meyveleri yiyor. İlçedeki vatandaşların karganın hırsızlıklarını gülerek izliyor.

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