Farouk Miya Çaykur Rizespor'da

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Farouk Miya'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Premier Lig ekiplerinden PFK Lviv'de top koşturan 24 yaşındaki Farouk Miya ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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