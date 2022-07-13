Çaykur Rizespor´da 2 transfer

Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Ugandalı futbolcu Farouk Miya'yı ve son olarak Botosani forması giyen Enrikon Papa´yı kadrosuna kattı.Yeni sezonda Spor Toto 1´inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da takviye çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavili ekip, 24 yaşındaki Ugandalı orta saha oyuncusu Farouk Miya ve 29 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa´yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada her 2 futbolcuya da Rizespor forması altında başarı dileğinde bulunuldu. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-07-13 21:58:50
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.