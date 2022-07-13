Çaykur Rizespor´da 2 transfer

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Rukiye MEYVECİ/RİZE,(DHA)Çaykur Rizespor, Ugandalı futbolcu Farouk Miya'yı ve son olarak Botosani forması giyen Enrikon Papa´yı kadrosuna kattı.Yeni sezonda Spor Toto 1´inci Lig'de mücadele edecek Çaykur Rizespor'da takviye çalışmaları devam ediyor. Yeşil-mavili ekip, 24 yaşındaki Ugandalı orta saha oyuncusu Farouk Miya ve 29 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu Enriko Papa´yla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada her 2 futbolcuya da Rizespor forması altında başarı dileğinde bulunuldu. DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-13 21:58:50



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