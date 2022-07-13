Enriko Papa Çaykur Rizespor'da

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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Enriko Papa'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Romanya ekiplerinden FC Botosani'de forma giyen 29 yaşındaki orta saha Enriko Papa ile 2 yıllığına anlaşmaya vardı.

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