Rize´de 15 Temmuz nöbeti

Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)RİZE´de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen Rizeliler şehitleri anıp, dua etti.
15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Rize´de de anma etkinlikleri düzenlendi. '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen etkinliklere Vali Kemal Çeber ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okunup, şehitlere dua edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'millete sesleniş' konuşmasını dinleyen vatandaşlar, gece boyu süren etkinliklere takip etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-07-16 01:00:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.