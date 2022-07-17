Yolun karşısına geçerken otomobil çarpmasıyla öldü

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Arzu ERBAŞ/ÇAYELİ(Rize), (DHA)-RİZE'nin Çayeli ilçesinde yolun karşısına geçmeyen çalışan Salih Çorapçı (85), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karadeniz Sahil Yolu Madenli kavşağında meydana geldi. M. A. yönetimindeki 53 DV 408 plakalı otomobil, iddiaya göre yeşil ışıkta aniden yola çıkan Salih Çorapçı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çorapçı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Çorapçı'nın cesedi, incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kaza anı, çevredeki MOBESE kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / Çayeli Arzu ERBAŞ

2022-07-17 10:18:57



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