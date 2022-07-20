RTEÜ'de görev değişimi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörlüğünde devir teslim töreni yapıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 2013 tarihinde rektörlüğe vekaleten atanmasının ardından 2014 tarihinde asaleten rektörlüğe atanan Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yürüttüğü Rektörlük görevini Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'a teslim etti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine yeni Rektör olarak atanan Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni her zaman daha ileriye taşıyacaklarını belirterek "Bizim amacımız Cumhurbaşkanımızın da ismini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini bulunduğu noktadan daha iyi noktalara taşımak. Ben şimdi bu bayrağı devir alıyorum. Bu bayrağı daha yukarılara hep birlikte taşıyacağız. Amacımız üniversiteyi yukarılara taşımak ve hep oralarda kalmak. Başarının ben hep birliktelikle geldiğine inanırım. Daha önce de söyledim. Üniversiteyi tüm paydaşlar olarak. Belli bir noktaya taşıyabiliriz. Bu sadece akademik personelle değil. Tüm çalışanlarıyla olabilir. Eğer tüm şehirin desteğini alırsak o zaman önümüze çıkan büyük engelleri rahatlıkla aşacağımıza inanıyorum. Üniversite hepimizin üniversitesi dolayısıyla iletişimimiz her zaman hızlı olmalı. Bir sorunu hep birlikte ele almalıyız. Hiç kimse mükemmel değildir ama en iyisi olma gayretinde olacağız. Benim eksiğimi siz tamamlayacaksınız. Eksiklerimizi beraber tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise "Allah'a şükür ediyoruz. Çünkü Allah bize üniversitede akademisyen olmayı nasip etti. Cumhurbaşkanımızın ismini taşıyan üniversitede rektör olmayı nasip etti. Hem de 2 dönem bu görevi yapmayı nasip etti. Görevimizi sağlıkla, huzurlu ve anlımızın hakkıyla yapmayı nasip etti. Bütün bunlardan dolayı Allah'a şükrediyoruz. Bizimki de bir bayrak değişimiydi. Şimdi bizde değerli arkadaşımıza devredeğiz. Bundan sonra üniversitenin hedeflerini o yönetecek" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.