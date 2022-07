Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz

Kaz Papatya can dostu oldu



Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz" dedi.

Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz, yaptığı açıklamada kampı ve takımın genel durumunu değerlendirdi. 9 günlük kamp sürecinde takımın hem fiziksel hem taktik olarak iyi çalıştığı söyleyen Korkmaz, "Hazırlık maçları iyi gidiyor. Tabii ki bazen bu hazırlık maçlarında ve taktik antrenmanlarında hatalar oluyor. Biz de hatalar olmasını istiyoruz. O hataları, yanlışları resmi maça yansıtmamak için daha çok çalışıyoruz. Oyuncular ellerinden gelen en iyisini yapıyorlar. Yeni gelen transferlerin takıma uyumu bu süreçte daha iyi. Hem takımla bütünleşiyorlar hem adapte oluyorlar hem de antrenmanda adaptasyon iyiye doğru gidiyor. Başka transferler de gelecek, anlaşıldı, onlarla imza aşamasına gelindi. 2 mevkide transfer yapacağız. Onlara çok titiz ve dikkatli davranıyoruz. Özellikle yönetici arkadaşlarımız şu ana kadar ki süreçte iyi çalıştılar. Bu iki mevkideki transferi yaptıktan sonra da bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"AİLE ORTAMI YARATMAK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Antrenmanda yapılan çalışmaların maça yansımasının kendisini mutlu ettiğini belirten Korkmaz, "Tabii ki hatalar, yanlışlar oluyor. Oyunculara özellikle söylüyorum kendinize güvenin, inanın ki saha içinde hata ve yanlış hem antrenman hem de hazırlık maçlarında olacak ki bunları gördükten sonra üzerine daha çok çalışacağız. Bunları en aza indireceğiz. Dolayısıyla istediklerimizi almaya başladık. Ben ve ekibim her zaman doğruları söyleyeceğiz. Kendimize göre doğru olan başkasına doğru olmayabilir. O fikre de saygı duyuyorum. 23 Haziran´daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum. O anki kadro yapısıyla şu anki arasında fark var. Özellikle yaptığımız transferler bana göre doğru hamlelerdi. Çünkü yöneticilerimizle fikir alışverişinde bulunuyoruz. O fikir alışverişlerinden sonra kulübün gelecek oyuncunun bu takıma hem maddi anlamda hem de manevi anlamda katkı vermesi gerektiğini düşündük. Aile ortamı yaratmak için uğraşıyoruz. Geçen sezon yaşanan olaylardan ders alarak, aynı olayları bu sene yaşamamak için doğru transfer hamleleri yapıyoruz. Şu an 2 tane mevkiye transfer yapmak istiyoruz. Onun için de çok çalışıyoruz. Yöneticilerimiz de çok çalışıyor. O iki mevkiyi de halledersek istediğimiz transferleri yapmış olacağız" dedi. (DHA)

2022-07-21 13:03:15



