Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic ile yollarını ayırdı

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Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Damjan Dokovic ile yollarını ayırdı.

Kulüpte yapılan yazılı açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Damjan Dokovic ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşma sağlanarak sonlandırılmıştır. Dokovic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz" denildi.

DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ

2022-07-21 14:28:26



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