Ç.Rizespor, Srdan Grahovac'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Srdan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu duyurdu.
TFF 1. Lig’in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl Avusturya’da Bundesliga 1. Lig takımlarından Rapid Wien’da forma giyen Srdan Grahovac'ı transfer etti. 29 yaşındaki BosnaHersekli futbolcu Grahovac, kendisini 2 yıllığına yeşilmavi renklere bağlayan imzayı attı.
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