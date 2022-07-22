75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

İHA

75 yaşındaki soba ustası unutulmaya yüz tutmuş mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Rize’de 52 yıldır sobacılık yapan 75 yaşındaki Nuri Kaba unutulmaya yüz tutmuş mesleği ile geçimini sağlıyor.
Rize’nin Güneysu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Nuri Kaba, sobacılık üzerine ustasından öğrendikleriyle yaklaşık 52 yıldır mesleğini sürdürüyor. Mesleğinin devam etmesini isteyen Nuri Kaba, yanına gelen hiçbir gencin çalışmadan işi bıraktığından dert yanarken, mesleğin yok olmaya yüz tutmasından da derin bir üzüntü duyuyor. Hayatta olan 107 yaşındaki annesi ve hasta eşi ile birlikte yaşayan Kaba, geçimini ortalama 50 metrekarelik atölyede yaptığı soba ve ek demir işleri ile sağlıyor.
Yaptığı işi hiç sıkılmadan yaptığını belirten Kaba, "Benden sonra bu işi devredeceğim bir çocuğum yok. Komşularda çocuğunu yanıma verip de bir meslek öğrenmeleri için uğraşmıyor. Çocuklarda bu işe heves etmiyor. 50 sene önce Güneysu'da 5 tane ustaydık şimdi sadece ben kaldım. Bende ölünce bu iş burada bitecek. Önceden sorarlardı çırağa ihtiyacın var mı diye. Şimdi gençlerden onu bile soran yok. Çok soran var ama bu tarafa bakan yok. Bazılarına diyorum bir selam verin bana zorla selam alıyoruz. Gün geçtikçe işimden sıkılmadım tam tersine daha da heves ettim. Şuan ki hevesim 52 sene önceki hevesimden daha çok. Çünkü dünyadaki ihtiyaçlarımızı bitirdik. Şimdi gönlümü rahatlattırmak için devam ediyorum. Buraya gelenlerin, dükkanın önünden geçenlerin sohbetine paradan daha çok ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

"Eşime ve 107 yaşımdaki anneme de ben bakıyorum"
Eşine ve annesine kendisinin baktığını ifade eden Kaba, "Allah anneme uzun ömür verdi. Bize de 107 yaşındaki anneme hizmet etmeyi nasip etti. Gönül hoşluğuyla annemi bakmaya devam ediyorum. Bir de karımın başına bir kaza geldi. Karşı komşumun kızıydı onu aldım bir aile kurduk. Kader öyle oldu. Bir zaman sonra düştü ve beli kırıldı, yatağa mahrum kaldı. Onu son nefesine kadar hizmetini görmek bizim işimiz. O bakımdan içtenlikle onun hizmetini yapmaya devam ediyoruz. Hatta bir hizmetçi bile almadım. Ben olsaydım öyle o bana bakacaktı o yüzden almadım. Nasıl mesleğimi hiç bıkmadan yapıyorsam karıma da öyle bakıyorum. Buraya telefon bağlamışım. Çalışırken bir kulağım telefonda hemen çaldı mı bakıyorum. Hizmetime gel diyor. Ben de hemen çıkıyorum" diye konuştu.
El sanatlarının yeni ustalar yetişmediğinden bittiğini ifade eden Kaba, "Allah bize 8 çocuk nasip etti. 8 çocuğumuzdan ikisini kaybettik. 6 çocuğumdan olan torunlarımda diğerleri gibi okumaya hevesli. Yanıma gelip de bir şey öğrenmek istemiyorlar. El sanatları bitiyor. Hep teknolojiye döndü. 50 sene önceki dükkanımı kullanıyorum hala daha aynı dükkanda devam ediyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ç.Rizespor, Srdan Grahovac'ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Ç.Rizespor, Srdan Grahovac'ı renklerine bağladı
Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor, Damjan Dokovic ile yollarını ayırdı
Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: Doğru transfer hamleleri yapıyoruz
Bülent Korkmaz: "23 Haziran'daki mevcut kadroyla olmayacağını biliyordum"
YEREL HABERLER Bülent Korkmaz: "23 Haziran'daki mevcut kadroyla ...
Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor
YEREL HABERLER Çaykur Rizespor yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da ...
RTEÜ'de görev değişimi
YEREL HABERLER RTEÜ'de görev değişimi
'Çay göçü' ile nüfusun 3´e katlandığı Rize´de hastanelerde Covid-19 hazırlığı
YEREL HABERLER 'Çay göçü' ile nüfusun 3´e katlandığı Rize´de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.