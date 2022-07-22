'Yaya geçidi'nde otomobilin çarptığı Seher, öldü

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Arzu ERBAŞ/ İYİDERE (Rize), (DHA)RİZE'nin İyidere ilçesinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Seher Temur (25), yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saat 00.00 sıralarında ilçenin Yaylacılar köyünde meydana geldi. Ö.S. yönetimindeki 61 HG 885 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Seher Temur´a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Temur ağır yaralanırken, ihbar üzerine sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılan Seher Temur, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Ö.S. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Rize / İyidere Arzu ERBAŞ

2022-07-22 18:33:42



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