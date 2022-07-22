Çaykur Rizespor, Emircan Altıntaş´ı kiralık olarak kadrosuna kattı

Rukiye MEYVECİ / RİZE, (DHA) Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor´dan orta saha oyuncusu Emircan Altıntaş´ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti.
Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizespor´umuz Alanyaspor'da forma giyen Emircan Altıntaş'ı 1 yıllığına kiralık olarak renklerine kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. Emircan Altıntaş'a, Kulübümüze "Hoş geldin" diyor, kendisine başarılar diliyoruz" denildi.
DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-07-22 20:35:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.