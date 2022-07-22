Emircan Altıntaş 1 yıllığına Çaykur Rizespor'da

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Çaykur Rizespor, Bahadır Öztürk'ü 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, Alanyaspor'da forma giyen Bahadır Öztürk'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. 27 yaşındaki oyuncu, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşilmavi renklere bağlayan imzayı attı.

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