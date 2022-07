Rize'de ticaretin kalbine moloz darbesi

Rize'de bulunan bir AVM'nin hemen yanındaki metruk binaların yıkılmasının ardından çevrede kalan moloz yığınları görüntü kirliliğine neden oluyor.

Rize'nin ticari kalbi olarak görülebilecek ve içerisinde onlarca işletmenin yer aldığı bir AVM'nin hemen yanında bulunan metruk binalar görüntü kirliliği nedeniyle yıkıldı. Binaların yıkılmasının ardından ise geriye bir türlü kaldırılmayan moloz yığınları kaldı. Mahalle sakinleri ise bu moloz yığınlarının kaldırılmamasından şikayet ederken, AVM'ye gelen müşteriler de moloz yığınlarının varlığından olumsuz yönde etkileniyor. Çünkü hemen her gün yağmur yağan Rize'de bu moloz yığınları çamura neden oluyor.

Aynı zamanda tur otobüsleri ve LPG'li araçlar AVM'nin tek olan kapalı otoparkına giremediklerinden ve çevrede herhangi bir otopark bulamadıklarından dolayı, moloz yığınlarının olduğu alanı tercih etmek zorunda kalıyor. Moloz dolu alanın bulunduğu Müftü Mahallesi sakinleri ise bir an önde yetkililerden bu durumu düzeltmesi için çağrıda bulunuyor.



"Rize'ye geliyorlar, hüsrana uğrayarak gidiyorlar"

Görüntü kirliliğine neden olan moloz yığınlarından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Salih Şaban Can, "Rizemize mahallemize çok güzel bir AVM kazandırıldı. Mahalleliler olarak şöyle bir üzüntü içindeyiz. Mahallemize dünyanın dört bir yanından kültür seviyesi yüksek insanlar geliyor. Karadeniz'in doğasını görmeye gelen insanlar var. AVM'ye gelen tur otobüsleri ve LPG'li araçlar otoparka giremediklerinden dolayı bu boş araziye araçlarını çekmek zorunda kalıyorlar. İnsanlar hem bu görüntü çirkinliği içinde hem de bu çamurun içinde araçlarını bırakıp alışveriş yapmaya gidiyorlar. Rize'ye geliyorlar iyi güzel bir yere geldik diye ama geldiklerinde hüsrana uğrayarak gidiyorlar. Biz mahalleliler olarak, Rizeliler olarak buna üzülüyoruz. Yetkililerden buranın bir an evvel düzeltilip temizlenmesini istiyoruz. Şehrimize yakışır duruma getirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.